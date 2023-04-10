Враги рандомно задерживают людей, отметил советник главы Мариуполя.

В захваченном Мариуполе оккупанты устроили облаву в Центральном районе.

Враги проводят проверку по квартирам и дворам, в частности, смотрели телефоны и документы, сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Внимание. Мариуполь - снова облава. Теперь в Центральном районе от ЖМР 17 до ЖМР 21. проверка по дворам, квартирам. Документы, фильтрация и телефоны", - отметил он.

Советник главы города посоветовал передать близким, что лучше отказаться от посещения района или воздержаться от выхода на улицу. Андрющенко предупредил, что оккупанты рандомно задерживают людей "только для заполнения формы в отчете борьбы с сопротивлением".

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Россияне почти полностью уничтожили город, повреждены, в частности, 90% от общего количества школ. В результате агрессии РФ в Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

Город оккупирован, но непокорен. В Мариуполе действуют украинские партизаны. Сообщалось, что именно партизаны устроили ряд взрывов в городе, в частности, подорвали вражеский патруль.

Петр Андрющенко сообщал, что 10 марта в городе слышали около 20 взрывов. По его данным, эпицентр взрывов был в Кальмиусском районе.

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