На временно оккупированной части Запорожской области российские захватчики продолжают заставлять жителей брать паспорта РФ.
Противники для некоторых жителей захваченного города Мелитополь установили паспортный "дедлайн", идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "...в Мелитополе захватчики заставляют учителей школ... до 01 июня текущего года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта", - отметили в Генштабе.
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Россияне захватили часть территории украинского региона и решили ее "присвоить".
Противники усложняют жизнь местным жителям, чтобы они получили российские паспорта. В частности, 1 апреля стало известно, что противники на блокпостах во временно оккупированном Токмаке не пропускают местных жителей, не получивших паспорта России.