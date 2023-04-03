Враги хотят заставить учителей взять паспорта РФ.

На временно оккупированной части Запорожской области российские захватчики продолжают заставлять жителей брать паспорта РФ.

Противники для некоторых жителей захваченного города Мелитополь установили паспортный "дедлайн", идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "...в Мелитополе захватчики заставляют учителей школ... до 01 июня текущего года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта", - отметили в Генштабе.

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Россияне захватили часть территории украинского региона и решили ее "присвоить".

Противники усложняют жизнь местным жителям, чтобы они получили российские паспорта. В частности, 1 апреля стало известно, что противники на блокпостах во временно оккупированном Токмаке не пропускают местных жителей, не получивших паспорта России.

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