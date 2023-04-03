В Мелитополе враги установили для учителей паспортный "дедлайн" / фото ua.depositphotos.com

На временно оккупированной части Запорожской области российские захватчики продолжают заставлять жителей брать паспорта РФ.

Противники для некоторых жителей захваченного города Мелитополь установили паспортный "дедлайн", идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "...в Мелитополе захватчики заставляют учителей школ... до 01 июня текущего года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта", - отметили в Генштабе.

Видео дня

Ситуация в Запорожской области во время войны с РФ - сейчас это стоит знать

Россияне захватили часть территории украинского региона и решили ее "присвоить".

Противники усложняют жизнь местным жителям, чтобы они получили российские паспорта. В частности, 1 апреля стало известно, что противники на блокпостах во временно оккупированном Токмаке не пропускают местных жителей, не получивших паспорта России.

Вас также могут заинтересовать новости: