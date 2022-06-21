Противники попали по жилым домам, отметили в Днепропетровском областном совете.

Российские оккупанты из "Ураганов" обстреляли село Шестерня, попали в жилые дома.

Об этом сообщил в Telegram председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В течение дня российские оккупационные войска из "Ураганов" обстреляли село Шестерня в Широковской общине. Попали по жилым домам, на крыше одного из которых после обстрела обнаружен кассетный боеприпас (запрещенный тип боеприпасов - Ред.). Точное количество поврежденных домовладений сейчас устанавливается", - сообщил он.

Также он рассказал, что возле самого населенного пункта в результате обстрела произошел пожар, приблизительная площадь - 3,5 га. Сейчас пожар ликвидирован.

Напомним, 21 июня стало известно, что масштабный пожар произошел из-за вражеского обстрела Криворожского района из реактивных систем залпового огня. Из-за обстрела загорелась трава и камыш. Тушение пожара продолжалось более 2 часов.

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