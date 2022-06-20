Войска РФ применяли против Украины более 210 видов вооружения, запрещенного международными договорами.
Об этом пишет The New York Times.
В основном это были кассетные боеприпасы, включая их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для мирных жителей на протяжении десятилетий после окончания войны.
Из-за применения запрещенного оружия погибли и получили ранения гражданские украинцы, в том числе дети. Кроме того, были уничтожены критически важные объекты инфраструктуры.
"Масштабы свидетельств, собранных и каталогизированных The Times, показывают, что использование Россией этих видов оружия не было ограниченным. Фактически, с начала вторжения оно сформировало основу военной стратегии страны", - сказано в сообщении.
Эксперты газеты изучили более тысячи фото снарядов и последствий обстрелов украинских территорий и установили более 2000 боеприпасов, большенство из которых были неуправляемыми.
Сотни единиц оружия были использованы для ударов по гражданским объектам или рядом с ними.
Некоторое запрещенное вооружение представляет большую опасность для мирного населения, в частности неуправляемые боеприпасы, которым не хватает точности. Их оккупанты выпускают из гаубиц Д-30 и РСЗО "Град".
Особую опасность представляют снаряды, разлетаются на большое количество осколков: осколочно-фугасные снаряды ОФ-56, суббоеприпасы 9Н210, 300-мм снаряды РСЗО "Смерч".
Часто оккупанты используют запрещенные мины ПОМ-3, а также маскируют гранаты так, чтобы они травмировали или убили мирных жителей, которые к них дотронулись из-за неосторожности.
Как сообщал УНИАН, Российская Федерация нарушает все обычаи и традиции войны, испытывая в Украине новые образцы оружия. По данным Минобороны, оккупанты используют в Украине широкий спектр запрещенного международными нормами оружия.