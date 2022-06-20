Преимущественно оккупанты применяли кассетные боеприпасы, включая их суббоеприпасы, представляющие опасность для мирных жителей на протяжении десятилетий после окончания войны.

Войска РФ применяли против Украины более 210 видов вооружения, запрещенного международными договорами.

Об этом пишет The New York Times.

В основном это были кассетные боеприпасы, включая их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для мирных жителей на протяжении десятилетий после окончания войны.

Из-за применения запрещенного оружия погибли и получили ранения гражданские украинцы, в том числе дети. Кроме того, были уничтожены критически важные объекты инфраструктуры.

"Масштабы свидетельств, собранных и каталогизированных The Times, показывают, что использование Россией этих видов оружия не было ограниченным. Фактически, с начала вторжения оно сформировало основу военной стратегии страны", - сказано в сообщении.

Эксперты газеты изучили более тысячи фото снарядов и последствий обстрелов украинских территорий и установили более 2000 боеприпасов, большенство из которых были неуправляемыми.

Сотни единиц оружия были использованы для ударов по гражданским объектам или рядом с ними.

Некоторое запрещенное вооружение представляет большую опасность для мирного населения, в частности неуправляемые боеприпасы, которым не хватает точности. Их оккупанты выпускают из гаубиц Д-30 и РСЗО "Град".

Особую опасность представляют снаряды, разлетаются на большое количество осколков: осколочно-фугасные снаряды ОФ-56, суббоеприпасы 9Н210, 300-мм снаряды РСЗО "Смерч".

Часто оккупанты используют запрещенные мины ПОМ-3, а также маскируют гранаты так, чтобы они травмировали или убили мирных жителей, которые к них дотронулись из-за неосторожности.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация нарушает все обычаи и традиции войны, испытывая в Украине новые образцы оружия. По данным Минобороны, оккупанты используют в Украине широкий спектр запрещенного международными нормами оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: