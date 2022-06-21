Масштабный пожар в Днепропетровской области тушили более двух часов, отметили в ГСЧС.

Масштабный пожар произошел из-за вражеского обстрела Криворожского района из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Попал по Широковской громаде. Там на открытой территории произошел масштабный пожар. Из-за обстрела загорелась трава и камыш. Пламя охватило 3,5 га территории. Была угроза возгорания жилых домов. Спасатели успели локализовать огонь", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что тушение пожара продолжается уже более 2 часов.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Враги сначала обстреливали военные объекты, а затем - и гражданские, в частности, в Днепропетровской области, были жертвы и пострадавшие.

15 июня стало известно, что оккупанты из "Ураганов" обстреляли Зеленодольск и Апостолово.

Вас также могут заинтересовать новости: