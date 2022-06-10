Вилкул отмечает, что враг всё более деморализован и несёт потери в живой силе и технике.

На Криворожском направлении враг ведет практически круглосуточные обстрелы по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщил глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ситуация на криворожском направлении фронта сохраняется напряженной, но полностью контролируется ВСУ. Все подразделения наших частей проявляют мужество и героизм. По информации Министерства Обороны Украины, оккупанты сосредоточены на укреплении обороны. Оборудуют ранее занятые ими рубежи и устанавливают минные заграждения", - говорится в сообщении.

Вилкул отмечает, что враг всё более деморализован и несёт потери в живой силе и технике.

"В то же время враг ведет практически круглосуточные обстрелы по всей линии соприкосновения из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов. Ночью в Криворожском районе под обстрел врага попала Анновка – это Широковская громада, без жертв. В Апостоловской громаде был обстрелян населенный пункт Украинка, там практически уничтожено частное домовладение. Жертв нет. А в Великой Костромке Зеленодольской громады из-за обстрела орков легкие ранения получила гражданская женщина 1981 года рождения, уничтожено домовладение. Также, Днепропетровской областной прокуратурой начато расследование по факту нарушения оккупантами законов и обычаев войны по фактам повреждения в Украинке и Великой Костромке школы, детского садика, аптеки, Дворца культуры и 12-ти жилых домов", - добавляет он.

Также сообщается, что с 08.00 11.06.22 на территории Кривого Рога будет изменен порядок звучания сирен при воздушной тревоге.

"Теперь, в случае получения предупреждения про опасность вражеского удара с воздуха, сигнал "Тревога" будет включаться и звучать в течение первых 5-ти минут. А после получения сигнала "Отбой" будет включаться короткое звучание сирены длительностью 15-20 секунд. При этом уведомления "Воздушная тревога" и "Отбой" в официальных каналах мессенджеров и приложениях будут поступать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Вилкул подчеркивает, что россияне были отодвинуты от города и теперь из пушек и "Градов" по Кривому Рогу достать не смогут.

"Но опасность ракетных ударов сохраняется. Поэтому убедительно прошу - при воздушной тревоге следовать в укрытия и находиться в них до сигнала "Отбой". Берегите себя и своих близких!", - подытожил Вилкул.

Ранее Россия ударила ракетами по Кривому Рогу.

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