Враг совершил преступление против человечности, отметил глава Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Ракету Х-22, которой российские оккупанты попали в жилой дом в Днепре, может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк армии Российской Федерации.

Как сообщает Офис генерального прокурора в Telegram, начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов вместе с руководством Днепропетровской областной прокуратуры и следователями центрального аппарата СБУ осмотрели место ракетного обстрела вооруженными силами РФ жилого дома в городе Днепр.

"Эта трагедия - не просто военное преступление, это преступление против человечности. Масштабное убийство мирных граждан в Украине. Каждое важное доказательство будет задокументировано. Следствием и прокурорами будут установлены и привлечены к ответственности как те, кто непосредственно запускал ракеты, так и их командиры, которые отдали этот преступный приказ. Все российское военное руководство", - заявил Белоусов.

Видео дня

В то же время, по предварительной информации, была применена ракета Х-22.

В этой связи сказано, что этот тип ракет приводит к величайшим человеческим жертвам, ведь ракета является чрезвычайно неточной, имеет огромное отклонение. Поэтому применение такого оружия по целям в густонаселенных районах - это однозначно военное преступление.

"Этот тип ракет был применен в Сергеевке и Кременчуге. Его может запускать единое российское подразделение - 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк", - говорится в сообщении.

Обстрел Днепра 14 января - это надо знать

Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживает более 1,1 тыс. человек. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома. Российские военные ударили по многоэтажке в Днепре ракетой Х-22. Эту ракету спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы.

Уже известно о гибели 25 человек в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Днепре. По состоянию на сейчас спасены 39 человек, из них 6 детей. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивают 43 человека.

Вас также могут заинтересовать новости: