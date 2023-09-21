Обломки ракеты, в частности боевая часть, упали в центре города, разрушив здание отеля.

По уточненной информации, силами ПВО всего сбито четыре российские ракеты над территорией Черкасской области.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. "Обломки ракеты, в частности боевая часть, упали в центре города, повредив здание гостиницы. На эту минуту у нас уже 10 пострадавших, из них – 6 госпитализированы", - раскрыл детали Табурец.

Он добавил, что в остальных случаях люди не пострадали, существенных разрушений тоже нет. Оперативные группы и все профильные службы продолжают работу.

Кроме того, как добавили в МВД, на местах попаданий продолжают работать сотрудники полиции, ГСЧС и психологи. Правоохранители документируют военное преступление.

"11 человек, обратившихся за медицинской помощью. К счастью тяжелых повреждений среди них нет", - говорится в сообщении.

"По улице Благовестной, 180 развернуты два пункта приема заявлений граждан, в которых черкащане могут подать заявления о поврежденном имуществе и по другим вопросам связанным с попаданием ракеты", - сообщил Вячеслав Гурин, начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

Ракетный удар по Украине 21 сентября

Перед утром оккупанты совершили массированный ракетный удар по Украине. Сначала ПВО сработала в Черкасской области, затем – в Киевской. Позже стало известно, что обломки ракеты упали в центре Черкасс на здание отеля. Из-под завалов спасатели извлекли одного человека.

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