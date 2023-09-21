Он отметил, что оккупанты ранее применяли ракеты строго с графиком их производства, но в сентябре стали действовать иначе.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко дал предварительную оценку массированному ракетному удару российских оккупантов по Украине этой ночью.

"Удар наносился по нескольким городам, Львову, Ровно, Киеву. Ракеты были направлены группами, которые дообъединялись, либо разделялись. То есть, по тактике пусков, оккупанты экспериментировали с попытками прорыва ПВО и выполнения одновременно нескольких задач", - указал эксперт.

Коваленко отметил, что в Ровенской области зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры - первый за долгое время после прекращения целенаправленных ударов по энергетике.

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"Не исключено, что этот налет может быть началом череды ударов по энергетической инфраструктуре, хотя до отопительного сезона далеко и скорее это проба пера, или фальстарт", - поделился соображениями эксперт.

Кроме того, аналитик отметил, что с учетом последнего удара ракетами Х-101/555 18 сентября, можно говорить о применении накопленного БК. Он отметил, что если ранее авиация оккупантов применяла ракеты строго с графиком их производства, то в сентябре они явно вышли из этого графика, "то есть были взяты КРАБы с накопленного боекомплекта".

"Особо на себя обращает внимание количество примененных ракет. Был использован не только накопленный боекомплект, но и максимальный нагрузочный потенциал Ту-95МС, имеющих проблему с износом и ресурсом. То есть, командование оккупантов этому удару предавало особое значение и результат вряд ли их удовлетворил", - подытожил аналитик.

Ракетный удар по Украине 21 сентября

Рано утром в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога, которая длилась почти 2 часа. Сначала ПВО начала работать в Черкасской области, затем в Киеве. Кроме того, зафиксированы прилеты в Харькове и Ровно. Также враг бил по Херсону.

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