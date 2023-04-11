Погибшему защитнику Украины недавно исполнилось 40 лет.

Возле города Бахмут Донецкой области, за который идут бои, погиб 40-летний велогонщик, член одного из спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины Константин Денека.

Воин погиб 31 марта после того, как получил осколочное ранение, говорится в сообщении Верховной Рады Украины в Facebook. "Под Бахмутом погиб велогонщик Константин Денека... Даже во время непродолжительных увольнений боец не пренебрегал любимым делом и посещал двухколесные соревнования... Вечная память Герою...", - отметили в парламенте.

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Константин Денека погиб - что о нем известно

Велогонщику 12 марта текущего года исполнилось 40 лет. Константин Денека был членом одной из велокоманд и в ее составе стал победителем десятков всеукраинских соревнований.

В сентябре прошлого года спортсмен посетил Бучу, которая пережила оккупацию, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города (отмечается 13 числа).

Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

Утром 11 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что за Бахмут продолжаются бои. В Генштабе добавили, что на Бахмутском направлении враг пытался наступать возле населенных пунктов Григоровка и Хромово, но не добились успехов. В боях за Бахмут противник несет серьезные потери.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковника Александр Сырский говорил, что защитники Украины во время боев за Бахмут истощили членов российской частной военной компании "Вагнера".

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