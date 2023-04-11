Противники пытались наступать на ряде направлений, но не имели успехов, отметили в Генштабе.

За прошедшие сутки, 10 апреля, российские захватчики продолжали пытаться наступать на четырех направлениях - Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском.

Украинские воины на этих направлениях отразили 52 вражеские атаки, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке, опубликованной в Facebook. "Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны...", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что самые ожесточенные боевые действия продолжаются за Марьинку и Авдеевку.

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"На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка...", - отмечается в сводке.

Также продолжаются бои за город Бахмут. Противники на Бахмутском направлении пытались наступать возле населенных пунктов Хромово и Григоровка, но не имели успехов.

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Генштаб ВСУ вечером 10 апреля сообщил, что враг пытался наступать на таких направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Марьинском. На этих направлениях наши защитники 10 числа отразили более 20 вражеских атак.

По данным американского Института изучения войны (ISW), 9-10 апреля враги продолжили продвигаться вперед под Бахмутом и в самом населенном пункте, предположительно, неся серьезные потери. Стоит отметить, что на 10 апреля общие потери россиян в Украине уже составляют 178 820 оккупантов.

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