В разведке считают, что сейчас в Харьковской области враг проводит пограничную операцию, а не наступление на Харьков.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины пока не видят угрозы наступления россиян на Харьков и Сумы. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Он отметил, что не может озвучивать полную информацию и оценку ситуации, чтобы не помогать врагу скорректировать свои действия.

"Можем констатировать: то, что он планировал, не достиг даже близко, благодаря действиям украинских сил безопасности и обороны", - сказал Юсов.

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По его словам, в целом на северной границе была вражеская группировка численностью более 50 тысяч.

"Сейчас мы видим именно пограничную операцию, и то, что происходит, это не наступление на Харьков", - подчеркнул представитель ГУР.

Также Юсов отметил, что украинским защитникам хорошо известны планы и ресурсы россиян по Сумской области.

"Если будут основания для беспокойства, то, безусловно, об этом будут официально сообщать. Ситуация там хорошо известна. И планы, и ресурсы врага - тоже", - добавил он.

Вероятное наступление россиян на Сумы и Харьков

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ планировала одновременно наступать на Харьковском и Сумском направлениях, однако им этого не удалось.

Как известно, 10 мая российские оккупационные войска пошли в новое наступление на севере Харьковской области. Они взяли под контроль несколько сел в приграничье и пытаются захватить Волчанск.

21 мая в Госпогранслужбе Украины заявили, что россияне в любой момент могут прибегнуть к наступлению на Сумском направлении, чтобы еще больше растянуть линию фронта.

По мнению генерала, экс-руководителя украинской разведки Николая Маломужа, повторное наступление российских войск на Харьков и Сумы маловероятно. По его словам, Москва должна собрать минимум 1 млн личного состава военных, чтобы реализовать такое стратегическое наступление, а это нереально.

Он отметил, что Россия не сможет воевать с одинаковой активностью везде, а тем более атаковать два города. Также Украина имеет достаточно разведывательной информации о планах России. Поэтому любые скопления российских войск на Купянском направлении и на границе Харьковской и Сумской области будут сразу заметными.

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