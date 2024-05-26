Спикер ГПСУ отметил, что сейчас у России недостаточно сил на этом направлении, чтобы достичь стратегических целей.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона объяснил, что происходит на границе в Сумской области и оценил возможность наступления РФ на этом направлении.

Так, он отметил, что у российской армии вблизи украинской границы в Сумской области есть определенные подразделения и средства, однако этих сил недостаточно, чтобы достичь стратегической цели.

"Россияне продолжают наращивать свои силы на этих направлениях. Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - подчеркнул спикер.

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По его словам, нельзя исключать, что оккупанты в Сумской области могут повторить сценарий, который сейчас происходит на севере Харьковской области.

"Оккупанты могут осуществить наступление на Сумском направлении для создания таких зон, где ведутся полномасштабные боевые действия для того, чтобы сеять панику, растянуть силы ВСУ и не давать их перебрасывать на более важные направления", - добавил он.

Пойдет ли Россия в наступление на Сумы

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ планировала одновременно наступать на Харьковском и Сумском направлениях, однако им этого не удалось.

21 мая в Госпогранслужбе Украины заявили, что россияне в любой момент могут прибегнуть к наступлению на Сумском направлении, чтобы еще больше растянуть линию фронта.

При этом, по мнению генерала, экс-руководителя украинской разведки Николая Маломужа, повторное наступление российских войск на Харьков и Сумы маловероятно. По его словам, Москва должна собрать минимум 1 млн личного состава военных, чтобы реализовать такое стратегическое наступление, а это нереально.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины также заявили, что пока не видят угрозы наступления россиян на Харьков и Сумы.

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