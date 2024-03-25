Осталось и мало времени для глав обладминистраций, чтобы отчитаться за возведение фортификационных сооружений, отметил глава Мукачевской РГА.

Россия воспользуются задержкой с помощью Украине и пойдет в новое наступление. Об этом в эфире Novyny.live сказал председатель Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай.

"Агрессор следит за нашим информационным полем, поэтому не буду подвергать всех нас проблемам. Но они накапливают силы, средства, и в ближайшее время уже начнут действовать. Осталось и мало времени для глав обладминистраций, чтобы отчитаться за возведение фортификационных сооружений", — отметил руководитель РВА.

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По его словам, задача областных военных администраций - "строить, но не планировать эти защитные сооружения", но при каждой администрации должен быть военный инженер, который говорит, возможно, где-то немного изменить карту.

"Они накапливают сейчас силы, средства. Я не исключаю, что этот теракт, который произошел в Крокусе, это как раз так же будет одной из мотиваций для усиления мобилизации в России. И дальше набирают войска для того, чтобы двигаться вперед. Тем более, что весь мир знает, что есть определенный политический кризис в Соединенных Штатах. И из-за этого мы недополучаем определенное оружие или ПВО, или наступательного, или оборонительного характера", - констатировал Гайдай.

Контрнаступление России: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возможное время контрнаступления РФ. По словам главы государства, Украине будет сложно в марте и апреле.

Как сказал Зеленский, Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая - "если смогут".

Также УНИАН сообщал, что спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш рассказал, стоит ли ожидать нового наступления РФ на Харьков. Он отметил, что украинские Силы обороны не фиксируют подготовки оккупантов для наступления на Харьков, но на этом направлении устанавливают фортификационные сооружения на такой случай.

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