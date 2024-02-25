Он отмечает, что Украине будет сложно в марте и апреле.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, на когда Россия будет готовить свое контрнаступление.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, какой будет третья годовщина полномасштабной войны России против Украины, если будет недостаточная поставка оружия и боеприпасов, то есть что будет через год, если продолжится текущая динамика поставок вооружения, или же если она улучшится.

"Нам сложно будет в ближайшие месяцы. Потому что есть колебания в Соединенных Штатах Америки, которое имеет влияние на некоторые государства. Хотя Европейский Союз соответствующей поддержкой показал свою способность быть лидерами. Нам будет сложно в марте - апреле. Мы будем проходить этот период таких волн, разных волн", - отметил Зеленский.

Глава государства пояснил, что речь идет о политических и финансовых "волнах", а также разнообразном давлении.

"Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая. Если смогут. Они будут готовиться. Мы будем готовиться к их бою. И их бой, который начался с 8 октября, не принес никакого результата... Мы со своей стороны подготовим наш план и будем идти по нему", - подчеркнул президент.

Он добавил, что переломным моментом станут выборы в США, и тогда будет понятно, что будет дальше. В то же время Зеленский отметил, что путем "саммита мира" Украина сделает все, чтобы подготовить для всего мира документ, который может привести к завершению войны.

Зеленский о войне

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский назвал этот год "переломным", и отметил, что от него может зависеть формат окончания войны.

"Год выборов, расфокусировки, всего сразу. Вызовов извне, внутри и так далее. Кто-то уставший, кто-то об этом говорит, кто-то об этом молчит. И это такой переломный год. И поэтому в переломный год нам нужно... И мужество, и стойкость. Для того, чтобы выжить. От этого года, я думаю, будет зависеть формат окончания войны. Я так считаю. Может, ошибаюсь", - отметил президент.

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