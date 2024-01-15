Враг ждет, когда на линии соприкосновения промерзнет земля.

Российские оккупанты, вероятно, готовят в ближайшие недели наступательные операции на востоке но сейчас они ждут того времени, когда замерзнет земля.

Как прогнозируют американские аналитики из Института изучения войны (ISW), враг не сможет осуществить существенные прорывы линии фронта из-за недостатка сил и личного состава. В росСМИ пишут, что новое наступление должно быть с 12 по 2 февраля.

В то же время литературный критик и альтернативный историк Сергей Переслегин обеспокоен тем, что РФ не имеет достаточного количества живой силы для проведения широкомасштабных наступательных действий. С имеющимися войсками оккупанты могут только проводить локальные тактические маневры.

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Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что линия фронта на Западе Запорожской области "гудит, как пчелиный улей" из-за большого количества украинских беспилотников. Дроны ВСУ массово и метко бьют по целям и затрудняют ротацию личного состава россиян.

Согласно оценке ISW, минусовые температуры в Украине пока сдерживают операции на фронте, но, когда замерзнет земля, местность станет более благоприятной для механизированной маневренной войны.

"ISW продолжает оценивать, что несмотря на зимние погодные условия и состояние местности, российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или интенсифицировать локальные наступательные операции на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу. По данным ISW, российские войска не смогут осуществить оперативно значимые прорывы", - убеждены эксперты.

Война в Украине - наступления россиян

генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российские захватчики пытаются наращивать атакующие усилия за счет "мясных" штурмов.

Наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого враг перемещает подразделения "шторм" и осуществляет формирование штурмовых рот.

В ISW заявляли, что РФ готовит десантно-штурмовые бригады для высадки в тыл линий обороны ВСУ. Такие бригады в составе наземных соединений смогут проводить десантирование в ближнем тылу Украины без парашютов. Вероятно, это будут попытки высадки с вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было во время начальных боев за аэропорт Гостомель.

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