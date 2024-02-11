По словам представителя ОСГВ "Хортица" Ильи Евлаша, Силы обороны усиливают оборонительные рубежи недалеко от Харькова

Украинские Силы обороны не фиксируют подготовки РФ для наступления на Харьков. На этом направлении устанавливают фортификационные сооружения на такой случай.

"На самом деле, сейчас мы не отмечаем достаточно таких мощных каких-то формирований, наступательных группировок. Да, это возможно локальные есть какие-то усиления, однако шансов на то, что они уйдут и будут иметь какой-то успех, у них нет, поскольку Харьков еще в начале полномасштабного вторжения продемонстрировал, что это украинский город", - сообщил руководитель пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Он также добавил, что в случае наступления, РФ не будет иметь шансов на успешную реализацию своих планов: "У противника на этом направлении не будет никаких шансов. Наши Силы обороны готовы к любому развитию событий, постоянно отслеживается любое перемещение оккупантов даже вдоль линии фронта".

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Кроме того, военный добавил, что с начала полномасштабной войны на этом направлении устанавливают фортификационные сооружения на случай, если РФ снова пойдет в наступление.

"Этот процесс происходит постоянно. Конечно, что постоянно необходимо подвозить какие-то материалы, строить какие-то блокпосты, оборонительные рубежи. Не только на этом направлении, но и на Лиманно-Купянском постоянно усиливается фортификация и для этого принимаются все необходимые меры", – отметил Евлаш.

Российско-украинская война - последние новости

РФ пытается перерезать линию снабжения Сил обороны в Авдеевке. Если это случится, то поставки и логистика для украинских подразделений в этом районе очень усложнится.

Как сообщает BILD, Украина сейчас находится в самом тяжелом военном кризисе со времен битвы за Киев. Несмотря на то, что войска РФ истощены, они все равно идут вперед. Это приводит к огромным потерям – до тысячи человек в сутки.

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