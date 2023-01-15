Российские военные во время вчерашнего утреннего удара по столице впервые применили ракеты С-300 и С-400.

Российские военные во время вчерашнего утреннего удара по Киеву впервые применили ракеты С-300 и С-400, которые имеют большую скорость, поэтому система воздушной тревоги не успела сработать.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона. По его словам, оккупанты применили ракеты с северного направления, но пока он не подтвердил, что для этого использовали территорию Беларуси.

"Зенитная ракета С-400 имеет скорость более 4 тысяч километров в час, С-300 - более 3 тысяч. Представляете, за сколько эта ракета пролетает 200 километров? Был обстрел именно этими ракетами - С-300 и С-400. С-300 определенных модификаций, потому что не каждая ракета летит на такое расстояние. Было буквально одна-две минуты от пуска до взрывов. Есть такая угроза теперь. Понятно, что будут предприняты определенные шаги по северному направлению, чтобы избегать таких вещей", - сказал он.

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Также Игнат отметил, что оккупанты и раньше использовали ракеты типа С-300 для ударов по другим городам Украины.

"Такие атаки, как была в Киеве, не являются новостью для Украины. Так, в Киеве она была практически впервые, но есть такие примеры, как Харьков, Днепр, Николаев, Запорожская область, где долгое время враг применяет ракеты С-300 для нанесения ударов, в частности, по объектам критической инфраструктуры, которые он пытается уничтожить, и по мирным жителям. Ракеты летят с расстояния около 150 километров, и таким образом попадают. Чем больше дальность, тем больше неточность. Такой принцип они применили по Киеву", - сказал он.

Ракетные удары по Киеву 14 января 2023

Как сообщал УНИАН, 14 января утром в Киеве прогремела серия взрывов. После этого в столице и Киевской области объявили воздушную тревогу. Пострадали объекты в Днепровском и Голосеевском районах. Также обломки сбитой российской ракеты упали на территории "Пирогово".

Позже в Офисе президента Украины сообщили о попадании врагом в жилую застройку села Копылов Киевской области. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в области во время утренней атаки российских оккупантов в общем повреждено 18 частных домов.

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