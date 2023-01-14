Отмечается, что взрывом выбило стекла в соседних домах.

Во время российской атаки на столицу Украины сегодня утром пострадал дом в селе Копылов в Киевской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Киевская область, село Копылов. Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку", - сообщили в Офисе президента Украины.

Отмечается, что взрыв был такой силы, что в домах местных жителей выбило окна. На месте инцидента работают экстренные службы.

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В свою очередь глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в результате утренней атаки повреждены 18 частных домов в области.

"В Киевской области продолжается воздушная тревога. Враг атакует столицу и область. Находитесь в укрытиях и безопасных местах. В результате утренней атаки повреждены 18 частных домов. Повреждены крыши и окна", - уточнил чиновник.

При этом он отметил, что экстренные службы уже работают на местах. Предварительно, пострадавших нет. Кроме того, пожар на объекте критической инфраструктуры локализован.

Ракетная атака на Киев 14 января - что известно

Утром в субботу, 14 января, в Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушная тревога прозвучала сразу них. В Киевской городской военной администрации сообщили, что российские оккупанты атаковали город ракетами.

Позже стало известно, что целью наглого удара оккупантов стал инфрастурктурный объект в Днепровском районе столицы.

Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко сообщил о падении обломков ракеты на нежилое здание в Голосеевском районе Киева. По предварительным данным, никто не пострадал.

Стоит отметить, что воздушная тревога "расползлась" и на другие области, в частности Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Сумскую и Донецкую.

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