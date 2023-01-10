По словам Олега Жданова, с территории Беларуси до Киева может дотянуться "Искандер", а системы С-300 не достанет до столицы.

Киеву не грозят системы С-300 с территории Беларуси, поэтому столичная Троещина не повторит судьбу харьковской Северной Салтовки.

По словам военного эксперта Олега Жданова, дальность стрельбы из этого комплекса ракетами "земля-земля" не позволяет дотянуть до северных районов Киева.

"Дело в том, что С-300 в варианте "земля-земля" может делать пуски с дальностью максимум до 100 километров, обычно 75 км. То есть пока оператор видит ракету, он может ее вести. Ну или она инерционно летит на такую дальность. Кстати это делает проблематичным борьбу с комплексами С-300, потому что маленькое расстояние сверхзвуковая ракета преодолевает за очень короткое время. Но до Киева не дотянутся", - говорит Жданов.

Однако, отмечает эксперт, с территории Беларуси до Киева может дотянуться "Искандер". Ракеты этого комплекса долетали до столицы в первые месяцы войны. Однако сейчас "Искандеров" у россиян осталось мало, их производство очень сильно осложнено, поэтому они их берегут.

"Не могут они на сегодняшний день использовать всю номенклатуру ракет. Приоритет отдается крылатым ракетам, которые они пускают по нам с акватории Черного моря ("Калибры") и с акватории Каспийского моря (ракеты воздушного базирования). Так что Троещине судьба салтовки ну никак не грозит", - подчеркнул Жданов.

Война в Украине: угроза нового наступления россиян

Как сообщал УНИАН, по словам командующего группировки Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенанта Александра Павлюка, на данный момент нет непосредственной угрозы повторного наступления РФ на Киев. Несмотря на то, что Россия продолжает усиливать группировку войск в Беларуси, у россиян нет соответствующих сил и средств.

Хотя в декабре Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что РФ готовит около 200 тысяч новых солдат и может опять пойти на Киев.

Тем временем, по данным разведки, в России из-за санкций возник дефицит баллистических ракет и заканчиваются запасы крылатых ракет "Калибр". Дефицит в РФ связан прежде всего с баллистическими ракетами "Искандер" (по официальным данным, их дальность составляет 50-500 км, - УНИАН). По оценке разведки, Россия способна еще на несколько мощных ударов.

Северная Салтовка и Троещина: что известно

Напомним, район Северная Салтовка в Харькове больше всего пострадал от российских обстрелов. До войны в этом районе проживало более 300 тысяч населения. До границы с Россией от Харькова расстояние составляет около 30 км.

Троещина - один из самых густонаселенных районов Киева. По официальным данным тут живет около 280 тысяч человек. Расстояние от ближайших границ Беларуси до северных районов Киева составляет порядка 85-100 км по прямой.

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