Воздушную тревогу в столице Украины объявили уже после взрывов.

Утром в субботу, 14 января, в Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушная тревога прозвучала сразу после громких звуков, напугавших жителей и гостей столицы Украины.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что российские оккупанты атаковали город ракетами. В свою очередь в ОП призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу. Там уточнили, что оккупанты в качестве цели снова выбрали объект инфраструктуры.

Позже мэр Киева уточнил локацию взрывов, был атакован Днепровский район столицы.

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"Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях!" - говорится в сообщении Виталия Кличко.

Позже в КВГА подтвердили попадание в инфраструктурный объект.

Кроме того, столичный мэр сообщил об обломках ракеты, которые упали на нежилое здание.

"В Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет", - указал Кличко.

10:45 киевкский городской глава сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар на нежилом объекте. Предварительно - в результате вражеской атаки на столицу. Спасательные службы следуют на место.

Ситуация на фронте - что известно

Глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк 13 января предупредила, что россияне готовятся к новому массированному удару по украинским городам, на что указывают определенные признаки.

По состоянию на 14 января бойцы ВСУ ликвидировали 114660 оккупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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