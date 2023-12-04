В течение суток произошло 61 боевое столкновение.

Российские оккупанты продолжали сегодня атаковать на нескольких направлениях и пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, в течение суток произошло 61 боевое столкновение.

В Генштабе отмечают, что на Авдеевском направлении в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Северного Донецкой области украинские воины отбили 15 безуспешных атак. Также захватчики нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжали сдерживать войска оккупантов, которые в районах Марьинки и Новомихайловки совершили 14 безуспешных атак при поддержке авиации.

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На Купянском направлении украинские защитники отразили 10 атак в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное Харьковской области и Новоегоровка Луганской области.

На Лиманском направлении в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой удалось отбили 8 атак. Там российские захватчики пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей при поддержке авиации. Они нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Спорное, Выемка Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что на Бахмутском направлении в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области отражено 9 атак противника. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области.

Российские оккупанты на Запорожском направлении в районе Работиного атаковали, пытаясь восстановить утраченное положение. Но безрезультатно. Враг нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Каменского Запорожской области.

Также отмечается, что Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, спикер ОСУВ "Таврия" Александр Штупун отметил, что на фронте продолжаются активные пехотные атаки оккупантов. Только за сегодня войска РФ потеряли еще несколько сотен солдат.

Кроме того, за три недели в операционной зоне "Таврии" в украинский плен сдались около 80 российских военнослужащих. По словам Штупуна, захватчики добивают своих раненых с беспилотников.

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