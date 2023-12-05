Там отметили, что враг атаковал территорию Украины с двух направлений.

В ночь на 5 декабря противник атаковал Украину ударными БПЛА Shahed-136/131 с двух направлений – Курская область и Приморско-Ахтарск.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Там добавили, что кроме "шахедов" враг запустил зенитные управляемые ракеты С-300, которые направил по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

"Всего в ударе зафиксировано 17 ударных БпЛА типа "шахед" и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БпЛА в разных регионах Украины".

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К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Ночная атака дронов

В ряде украинских областей ночью объявили воздушную тревогу, страна оказалась под атакой российских беспилотных летательных аппаратов. Воздушная тревога длилась несколько часов. Российские дроны следовали с юга через центральные области на Запад.

Напомним, в ночь на 4 декабря оккупанты также запустили дроны по украинским городам, им удалось долететь до западных областей. Тогда воздушные силы отчитались о работу ПВО в девяти областях.

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