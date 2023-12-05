Военные предупреждают об опасности.

В ряде украинских областей ночью объявили воздушную тревогу, страна оказалась под атакой российских беспилотных летательных аппаратов.

Около 20:50 Воздушные силы предупредили о движении нескольких групп ударных дронов типа "Shahed" в Шевченковском и Балаклейском районах Харьковской области. "Направление движения - юго-восточное (Изюмский район)", - написали они в Telegram.

Впоследствии сообщалось о группе БПЛА в районе Чугуева и еще одной - в Бериславском районе Херсонской области, она двигалась в сторону Николаевщины. В 22:55 военные фиксировали группу в Очакове, которая летит в направлении Одесской области. Впоследствии они заметили еще одну группу южнее Кривого Рога, она также двигалась в направлении Николаевщины.

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В 23:11 Воздушные силы предупредили о движении ударных БПЛА вдоль границы Николаевской и Одесской областей в западном направлении. Тем временем ударные дроны на Николаевщине двигались в сторону Вознесенска.

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Обновлено в 00:50: Группа "шахедов" приближается к центру Винницкой области в направлении г. Тульчин. Другая группа - в западной части Черкасской области, курс западный.

Также еще одна группа приближается к перекрестку Винницкой, Кировоградской и Одесской областей.

Обновлено в 00:15: Угроза для Черкасской области. Тем временем вторая группа ударных БПЛА приближается к границам Винницкой области. Направление движения - северо-западное.

Обновлено в 23:58: Первая группа дронов вошла в Кировоградскую область, за ней следует вторая. Еще одна движется в направлении Кировоградщины восточнее. Работает противовоздушная оборона.

Обновлено в 23:40: Сейчас также существует угроза для Кировоградщины. Одна группа ударных дронов летит в направлении Винницкой области.

Атаки БПЛА по Украине: последние новости

Прошлой ночью Россия в который раз запустила дроны в сторону украинских городов и поселков, им удалось долететь до западных областей. Сообщалось о работе противовоздушной обороны в Хмельницкой области.

Воздушные силы утром отчитались о работе ПВО в девяти областях. Украинские бойцы сбили 18 беспилотников из 23, а также уничтожили одну управляемую авиационную ракету.

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