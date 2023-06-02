Сергей Попко отметил, что крылатые ракеты запускали из Каспия.

Российские оккупанты в ночь на 2 июня продолжили свой террор. Захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву.

По словам главы КГВА Сергея Попко, россияне атаковали столицу и область дронами и крылатыми ракетами одновременно

"Пуски ракет были осуществлены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно с разных направлений Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным – баражирующие боеприпасы Shahed", - говорится в сообщении.

Видео дня

По предварительной информации, силы ПВО обнаружили и уничтожили более 30 воздушных целей разного типа. При этом чиновник указал, что информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после воздушной тревоги поступили сообщения о падении тлеющих обломков ракеты в Дарницком районе Киева и возгорании травы в Подольском районе. Позже в КГВА заявили, что информация по Дарницкому району не подтвердилась.

Атака на Киев в ночь на 2 июня - что известно

Ночью 2 июня 2023 года в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В частности, сирены звучат в Киеве. При этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе, работало ПВО.

Позже киевский городской глава сообщил, что вызовов спасательных служб и медиков во время воздушной тревоги в Киеве не было.

Вас также могут заинтересовать новости: