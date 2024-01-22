БПЛА сбивали зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами.

В ночь на 22 января российские оккупационные войска атаковали территорию Украины восемью ударными БпЛА типа"Shahed-136/131".

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, дроны запускали из Российской Федерации, а именно - из района Приморско-Ахтарск.

"Все восемь "шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, БПЛА сбивали в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Атаки дронов на Украину - последние новости

Недавно в Воздушных силах объяснили, как работает украинская ПВО и почему вражеские дроны проникают на территорию Украины, а не уничтожаются сразу, как только пересекли границу.

Границы Украины имеют протяженность 2500 километров и "Шахеды" могут залететь из любой точки, выбирая маршруты, чтобы их как можно меньше могли перехватить. При этом их запускают по маршрутам, которые подготовили российские операторы, используя ландшафт местности, и эти маршруты постоянно меняются.

Также Россия запустила производство бюджетного аналога БПЛА Shahed.

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