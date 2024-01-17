Игнат заявил, что у гибридной системы ПВО не большой радиус поражения - до 15 км, но это довольно приличное расстояние.

Сбивание "шахеда" с помощью так называемой гибридной системы ПВО это хорошая новость. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, гибридные системы ПВО - это "скрещивание советских систем с американскими ракетами".

"Системы FrankenSAM прошли испытания на территории США – украинские и американские специалисты смогли сделать это", – добавил он.

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Игнат сказал, что этот тот шаг, который был сделан давно, системы уже прошли испытания, "там используется база "Бука" (речь идет о зенитно-ракетном комплексе "Бук", - УНИАН).

"Но сегодня сообщили, что есть хорошие новости о первом сбитии такой системой вражеского "шахеда". Это довольно важно, потому что шахед не простая цель", - добавил он.

Игнат рассказал, что у гибридной системы ПВО не большой радиус поражения - до 15 км, но это довольно приличное расстояние.

"Это больше, чем могут позволить себе зенитные пушки такие как "Гепард". Чем больше будет таких систем, тем больше можно прикрывать объектов", - подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Работа гибридных систем ПВО - детали

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал во время дискуссии в Украинском доме в Давосе о первом успешном использовании "гибридной" ПВО, которая уничтожила "шахед" с расстояния 9 километров.

Он отметил, что речь идет о самодельной ПВО - взяли советские компоненты и адаптировали к этим системам западные ракеты или берут западные пусковые установки, в которые интегрируют советские устаревшие ракеты.

По его словам, у министерства около пяти проектов, и все эти системы уже развернуты на поле боя, защищая украинское небо и людей. Он сообщил, что одна из таких систем уже была впервые сегодня ночью успешно использована. Было за девять километров сбили "шахед".

В издании Defense Express поясняют, что, вероятно, речь идет о проекте FrankenSAM, который является гибридной системой ПВО. Отмечается, что публично известно о трех проектах FrankenSAM: с ракетами AIM-9M на неизвестной пусковой, с ракетами AIM-7/RIM-7 на зенитно-ракетный комплекс "Бук", а также ракеты и пусковые Patriot с украинской радиолокационной станцией.

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