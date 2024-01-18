Тем временем в Украине запускают програму изготовления дронов "на кухне".

Производство дронов на дому, предложенное Минцифрой, не сможет заменить их промышленное производство. К тому же дефицит есть не только по самим дронам, но также по боеприпасам к ним, заявила в эфире "Темы с Наталией Мосейчук" руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

"Штатных боеприпасов [к дронам] Украина обеспечивает на уровне социологической погрешности. Ребята вручную это скручивают, им отрывает руки, они гибнут. Дообеспечение в этом направлении сейчас минимально", – подчеркивает она.

По словам Берлинской, самих дронов Украине тоже нужно намного больше, чем анонсированный властями 1 миллион в год. Она подсчитала, что 2 тысячи подготовленных операторов дронов могут использовать на фронте 3 миллиона дронов за год, если будут использовать всего по 5 дронов в день.

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"Выходят ли россияне на эти количества? Выходят. Они контрактуют целые линии в Китае на год вперед. Потому что когда кто-то из нас приходит – и кто-то просит 10 тысяч, кто-то просит 5 тысяч, кто-то просит 500 комплектов для дронов. А у них (россиян) государство приходит, дает условно миллиард или два, и говорит "Мы вас контрактуем на год вперед". И китайцам значительно выгоднее, когда выкупают целыми линиями", - объясняет Берлинская.

Проблема дронов на фронте в Украине

Как писал УНИАН, военный эксперт и боец ВСУ Сергей "Флэш" Бескрестнов раскритиковал идею Минцифры о том, что украинцы должны массово собирать дроны на дому. По его мнению, это нецелесообразно экономически и сомнительно в плане качества готовых изделий.

Также мы рассказывали, что проблемой для ВСУ становятся российские дроны с системой захвата цели и самонаведения на нее. Такие дроны становятся менее уязвимы к системам РЭБ и не требуют высокой квалификации оператора.

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