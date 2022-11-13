В Никорполе в результате российского обстрела повреждены более 40 многоэтажных и частных домов.

Две женщины были ранены в результате ночного обстрела российскими оккупантами Никополя Днепропетровской области.

Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую громады, рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, больше всего пострадал Никополь - в ночной город прилетели почти 40 снарядов.

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"Ранены две женщины - 46 и 82 лет. Обе доставлены в местную больницу. Состояние - средней тяжести", - написал глава ОВА.

В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных построек, несколько газопроводов и линий электропередач.

"Российские снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара - в квартире и в частном подворье. Пламя пожарные уже ликвидировали. От обстрела пострадали местный колледж, отдел ЗАГСа, админздание и шиномонтаж", - рассказал Резниченко.

В Марганецкой громаде людей не задело, там повреждены частные дома.

Война в Украине - обстрелы Днепропетровской области

Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают из артиллерии и РСЗО территорию Днепропетровской области. Больше всего из-за россиян страдают Никопольская, Марганецкая и другие громады. Российские смертоносные снаряды направлены на жилища мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, которые не имеют отношения к военным.

В частности, УНИАН сообщал, что 12 ноября ночью оккупанты из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Марганецкую, Червоногригоровскую и Никопольскую громады, выпустив более 50 снарядов. Зафиксировано разрушение жилых домов, но к счастью обошлось без пострадавших.

Предыдущей ночью, 11 ноября, россияне также терроризировали Никопольский район. В результате обстрелов были повреждены жилье мирных жителей и колледж.

А 10 ноября в результате российских обстрелов Никополя были повреждены 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач. Также пострадала 80-летняя женщина. Днем ранее россияне ударили "Градами" по Марганецкой громаде, в результате чего погиб местный житель.

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