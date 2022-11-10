В городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач.

В результате ночных вражеских обстрелов в Никополе ранена женщина.

Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Нервная ночь на Никопольщине. Россияне попали по трем общинам - Марганецкой, Красногригоровской и Никопольской. Били по мирным городам и селам из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. В Никополе пострадала 80-летняя женщина. Она получила медицинскую помощь и лечится дома. В городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач. Вражеские снаряды вызвали пожар на частном подворье. Пожарные пламя уже потушили", - сообщил он.

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Между тем, по словам Резниченко, в Марганецкой и Червоногригоровской общинах обошлось без пострадавших.

"В Червоногригорівській общине изуродованные дома и электросети", - добавил он.

Он также рассказал, что в других районах области на эту минуту спокойно.

Обстрелы Днепропетровщины

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения. Особые удары испытывают Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура терпит значительные разрушения.

Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе было повреждено более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Тогда без света осталось около тысячи семей.

В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изуродовал 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.

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