Оккупанты выпустили по городам и селам района 50 снарядов.

Ночью российские оккупанты снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Держали под прицелом три общины - Марганецкую, Красногригоровскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на ночные города и села более 50 снарядов", - сообщил он.

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По его данным, предварительно, люди не пострадали. Но есть разрушения жилых домов.

"Детали обстрелов уточняются. В остальных районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций и на эту минуту спокойно", - отметил Резниченко.

Обстрелы Днепропетровщины

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.

Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Тогда без света остались почти тысяча семей.

В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изувечил 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.

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