В мирные города и села Никопольщины ночью "прилетело" почти 50 вражеских снарядов.

В мирные города и села Никопольского района очью "прилетело" почти 50 вражеских снарядов: разбиты дома, газопроводы и линия электропередачи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Не утихают обстрелы Никопольщины... Россияне всю ночь держали под прицелом своей тяжелой артиллерии сам Никополь, Червоногригорьевскую и Марганецкую громаду. В мирные города и села прилетели почти 50 вражеских снарядов", - написал он.

Резниченко сообщил, что в Никополе искорежено более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередачи. В Червоногригорьевской громаде перебита линия электропередачи, которая питала насосную станцию местного водоканала. "Более 9 000 семей из нескольких поселков и сел остались без воды. Энергетики уже приступили к работе", - отметил он.

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Также сообщается, что в Марганецкой громаде повреждены частные дома и газопровод. Резниченко добавил, что погибших и раненых нет.

Россияне регулярно наносят удары по Днепропетровщине. Больше всего страдает Никополь и Никопольский район.

Так, в ночь на 4 декабря зафиксировано около семи вражеских обстрелов Никопольщины. В одной из общин погиб юноша 1999 года рождения.

Ночью 1 декабря в Никополь прилетело 40 русских снарядов. Тогда в результате обстрела в городе были повреждены 14 домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка.

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