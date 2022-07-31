Бойцы сообщили об особенностях работы с 2С9 "Нона" и уничтоженных целях.

В боях с российскими оккупантами бойцы артиллерийского подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ захватили трофей, который теперь используют для уничтожения врага. Речь идет о самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона". Николаевские десантники поведали об особенностях использования техники и уничтоженных с ее помощью целях.

Видео с рассказом бойцов опубликовал пресс-центр командования Десантно-штурмовыми войсками ВСУ на официальной странице на Facebook.

"Особенности работы: она маневренная, она быстрая. Быстро приходит к бою. Основная задача — это в первую очередь уничтожение противника, как живой силы, так и вражеской техники", — заявил один из бойцов 79-й бригады.

Другой воин похвалил 2С9 "Нона" за маневренность и точность. Он также пересчитал цели, которые николаевские десантники взорвали с помощью этой САУ. Список включает 1 танк, 3 ББМ "Тигр", 1 БМП и прочую автомобильную технику. Артиллерийско-минометная установка используется бойцами как днем, так и ночью.

Напомним, вчера, 30 июля, бойцы из 1-го батальона 95 ОДШБр получили танк Т-72 оккупантов — в отличном состоянии и почти без пробега. А в середине июля воины 128-й бригады обзавелись трофейными гранатометами и прочим вооружением.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

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