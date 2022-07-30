В то же время отмечается, что это не единственный "трофей" бригады за последние дни.

Наши защитники снова "затрофеили" вражескую технику – на этот раз танк российских оккупантов Т-72 – который теперь будет уничтожать своих же.

Об этом сообщили в телеграм-канале 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Шикарный трофей получили наши собратья из 1-го батальона 95 ОДШБр. Танк Т-72, в отличном состоянии и почти без пробега – говорится в подписи к видео.

В то же время отмечается, что это не единственный "трофей" бригады за последние дни, но обо всем-всем рассказывать нельзя.

Ранее бойцы ССО "Азов" делились уникальными кадрами охоты на трофейную технику оккупантов. Сначала аеророзвідка обнаруживает скрытый в зарослях российский танк, после чего происходит стратегическое планирование и выезд боевой группы на место под прикрытием ночи.

Также Сергей Притула показывал трофейную и "прокачанную" машину оккупантов, которая теперь будет уничтожать их самих. Сожженную вражескую технику украинские мастера превратили в "куклу", даже прикрутили кондиционер.

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