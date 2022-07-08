Некоторых из членов экипажа, не сгоревших в боевой технике, удалось взять в плен.

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных сил Украины на одном из участков ведения боевых действий уничтожили и вывели из строя 5 вражеских танков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Во время боя, на одном из участков ведения боевых действий, десантники уничтожили и вывели из строя 5 вражеских танков. Некоторых из членов экипажа, которые не сгорели в боевой технике, удалось взять в плен", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, за два дня на востоке Украины было уничтожено больше одной танковой роты русских. Также было уничтожено 5 вражеских БТРов и один грузовик оккупантов.

В сообщении отмечается, что чрезвычайно результативным в плане уничтожения вражеской бронетехники был вчерашний день для военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. Отметим, что в танковой роте насчитывается 10 танков.

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