Сюрпризы приготовлены для преимущественно для мирного населения.

Россия не готовится к наступлению в День Независимости Украины. Однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от оккупантов.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире информационного телемарафона.

"Российский лидер любит символизм. Поэтому мы ждем особых сюрпризов для всех жителей нашего государства", - сказал он.

Енин добавил, что никакого штурма столицы или наступления русских на этот день не предвидится. В то же время, оружие у России: ракеты, авиабомбы и другие "сюрпризы" приготовлены для преимущественно мирного населения.

"В эти дни я особенно хотел бы призвать прислушиваться к советам военных администраций, и реагировать на сигнал воздушной тревоги", - пояснил он.

Енин отметил, что если гражданин видит какие-то подозрительные признаки, то он должен позвонить в полицию. Также МВД наблюдает увеличение активности телефонных террористов.

"Наши подразделения действуют в условиях повышенной готовности. В местах отдыха граждан будет обеспечено усиленное патрулирование со стороны кинологов, со стороны взрывотехников. На чеку будут следственные оперативные группы готовы к реагированию на любой нештатный развитие ситуации. Так же будут задействованы наши спасатели", - сказал представитель МВД.

"Хотел бы попросить граждан с уважением относиться к ограничениям, которые устанавливаются военными администрациями и помогать правоохранителям, которые в эти дни помогают обеспечивать безопасность", - добавил он.

Эксперты прогнозируют, что Путин готовит для Украины на День Независимости неприятный "сюрприз".

Также эксперты прогнозируют, что в День Независимости Украины РФ планирует повторить кровавый сценарий Еленовки.

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