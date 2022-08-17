Эксперты призывают украинцев не игнорировать предупреждения об опасности.

Угрозы для Украины на День Независимости продолжают расти. Как рассказал политолог Петр Олещук, у Кремля существует традиция - портить праздники, давить психологически на украинцев именно в подобные дни.

Об этом политолог заявил в эфире проекта FreeДом.

Как отмечают эксперты, РФ намеренно выдерживает паузу и готовит для Украины неприятные "сюрпризы". "Логично ожидать, что на этот день они приготовили что-то такое особенное", - говорит Олещук.

Политолог Тарас Семенюк тоже говорит, что Россия, очевидно, готовит провокации на День Независимости нашего государства.

В последнее время оккупанты массово снимают с хранения и свозят в Украину зенитные управляемые ракеты для С-300, которые используют в основном по поверхности. Об этом предупреждает военный эксперт Александр Коваленко.

Поэтому эксперты призывают украинцев готовиться к массированным атакам 24-го августа, на День Независимости. Существует угроза того, что Путин готовит для украинцев массированный ракетный удар.

"Я думаю, что они просто накапливают количество ракет для того, чтобы осуществить максимально по возможности ракетный удар", - говорит военный експерт Олег Жданов. Он не исключает, что, возможно, ударов будет несколько, начиная с 23-го числа.

По данным мониторинговой группы, в Беларуси находится до 14 ракетных комплексов С-400 и около 60 ракет к ним. На аэродроме "Зябровка" находятся до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф".

Эксперты уверены, что РФ планирует вывести из Беларуси до конца августа тысячи тонн боеприпасов.

"То, что Беларусь отдает России свои боеприпасы, очевидно, саму страну ослабляет...", - говорит Тарас Семенюк.

Ранее в СНБО предупредили, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.

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