Захватчики 24 августа хотят совершить преступление против украинских военнопленных, предупредил эксперт.

В среду, 24 августа (будет отмечаться День Независимости Украины), российские оккупанты в захваченном Мариуполе Донецкой области планируют повторить кровавый сценарий Еленовки.

Противники хотят обстрелять или взорвать здание суда, в котором запланировано проведение так называемого "судебного процесса" над военнопленными бойцами полка "Азов", рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев во время интервью ТСН.ua.

"...речь идет о том, что спецслужбами Российской Федерации будет осуществлен сценарий то ли обстрелов помещения суда с использованием тактических ракетных комплексов" Точка-У" якобы украинской стороной, то ли подрыв самого здания суда. Эти мероприятия готовятся именно к 24 августа. Речь идет о том, что будет реализован сценарий Еленовки", - отметил собеседник.

Эксперт добавил, что, по оперативным сведениям, кровавый сценарий готовится именно в Мариуполе.

"...Когда под видом обстрела ВСУ с целью якобы предотвращения проведения судебного процесса над бойцами полка "Азов", которые якобы, по версии РФ, будут свидетельствовать против Украины, будет задействован подобный механизм", - отметил Снегирев.

Напомним, 24 февраля захватчики вторглись в Украину. Впоследствии противники смогли прорваться в Мариуполь, но долго не могли побороть бойцы "Азова", находившиеся на заводе "Азовсталь". Позже воины были вынуждены покинуть предприятие и попали в плен.

Оккупанты на 24 августа в Мариуполе назначили так называемый "суд" над военнопленными.

Теракт в Еленовке - что надо знать

В ночь на 29 июля в оккупированном поселке Еленовка на территории бывшей исправительной колонии в результате взрыва было разрушено здание, в котором захватчики удерживали выведенных из "Азовстали" украинских военнопленных.

РФ утверждала, что погибли более 50 украинских воинов, и обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле колонии.

Украинская сторона назвала взрыв в Еленовке терактом России для сокрытия военных преступлений, дискредитации нашей армии и срыва поставки Украине оружия от партнеров.

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