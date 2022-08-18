В среду, 24 августа (будет отмечаться День Независимости Украины), российские оккупанты в захваченном Мариуполе Донецкой области планируют повторить кровавый сценарий Еленовки.
Противники хотят обстрелять или взорвать здание суда, в котором запланировано проведение так называемого "судебного процесса" над военнопленными бойцами полка "Азов", рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев во время интервью ТСН.ua.
"...речь идет о том, что спецслужбами Российской Федерации будет осуществлен сценарий то ли обстрелов помещения суда с использованием тактических ракетных комплексов" Точка-У" якобы украинской стороной, то ли подрыв самого здания суда. Эти мероприятия готовятся именно к 24 августа. Речь идет о том, что будет реализован сценарий Еленовки", - отметил собеседник.
Эксперт добавил, что, по оперативным сведениям, кровавый сценарий готовится именно в Мариуполе.
"...Когда под видом обстрела ВСУ с целью якобы предотвращения проведения судебного процесса над бойцами полка "Азов", которые якобы, по версии РФ, будут свидетельствовать против Украины, будет задействован подобный механизм", - отметил Снегирев.
Напомним, 24 февраля захватчики вторглись в Украину. Впоследствии противники смогли прорваться в Мариуполь, но долго не могли побороть бойцы "Азова", находившиеся на заводе "Азовсталь". Позже воины были вынуждены покинуть предприятие и попали в плен.
Оккупанты на 24 августа в Мариуполе назначили так называемый "суд" над военнопленными.
Теракт в Еленовке - что надо знать
В ночь на 29 июля в оккупированном поселке Еленовка на территории бывшей исправительной колонии в результате взрыва было разрушено здание, в котором захватчики удерживали выведенных из "Азовстали" украинских военнопленных.
РФ утверждала, что погибли более 50 украинских воинов, и обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле колонии.
Украинская сторона назвала взрыв в Еленовке терактом России для сокрытия военных преступлений, дискредитации нашей армии и срыва поставки Украине оружия от партнеров.