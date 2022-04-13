Президент подчеркнул, что ответственность за военные преступления неизбежна.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ответственность за военные преступления неизбежна и пообещал оккупантам, что каждого из них найдут и накажут.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении по итогам 48-го дня войны.

"Сегодня прозвучало из России, что массовые убийства, совершенные российскими военными в Буче, это якобы "инсценировка". Почему-то не прокомментировали еще массовые убийства в Бородянке, Гостомеле, Макарове, в городах и селах Черниговской, Харьковской областей, на Донбассе. Нет в мире столько "инсценировщиков", сколько в российской армии есть убийц. Ответственность за военные преступления неизбежна", - подчеркнул президент.

В качестве примера он привел сегодняшний результат работы Службы безопасности Украины по задержанию кума Владимира Путина - Владимира Медведчука.

"Появляется все больше свидетельств и других официальных данных следствия об ужасных преступлениях оккупантов в тех районах, куда они смогли, к сожалению, зайти. О нечеловеческой жестокости российских военных в отношении к женщинам, к детям. О многочисленных изнасилованиях", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что не все серийные насильники доходили до такой степени жестокости, до которой дошли российские солдаты.

"Безусловно, мы установим полную правду обо всех этих нелюдях. Сколько бы времени и усилий для этого ни понадобилось, мы всех найдем. И пусть Медведчук вам будет как показательный пример. Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из российской глубинки. Достанем каждого", - сказал Зеленский.

Напомним, что о задержании Медведчука стало известно 12 апреля. В СБУ сообщили, что он попытался скрыться от правоохранителей, надев форму ВСУ.

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