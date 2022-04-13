Количество убитых мирных украинцев в Москве вообще никого не волнует, заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "план Путина", при котором чуть больше, чем за месяц погибли десятки тысяч солдат армии РФ.

Об этом Зеленский высказался в своем видеобращении по результату 48-го дня войны.

"Общий список "двухсотых" для России уже очень скоро достигнет отметки в 20 тысяч. Буквально на днях, если не уже сегодня вечером. А что потом? 30 тысяч убитых? 40 тысяч? Сегодня в России в очередной раз прозвучало, что их так называемая "спецоперация" якобы идёт по плану. Но, если честно, никто в мире не понимает, как вообще мог появиться такой план. Как мог появиться план, который предусматривает гибель десятков тысяч своих же солдат чуть больше, чем за месяц войны? Кто мог утвердить такой план? И какой финальный уровень своих же потерь для этого человека приемлемый?", - подчеркнул Зеленский.

Возможно, продолжил он, рассматривается число в десятки или сотни тысяч погибших россиян.

"Очевидно, что количество убитых мирных украинцев в Москве вообще никого не волнует", - добавил Зеленский.

Справка УНИАН. 12 апреля президент рф владимир путин на пресс-конференции заявил, что "спецоперация" в Украине идет по плану.

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