Воин поделился, что профессию военного для него выбрала мама.

Командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ВСУ Павел Розлач (позывной "Медведь") сказал, что для него война против россиян не завершится.

Защитник во время интервью "Новинарне" сказал, что не знает, когда наши воины смогут "закопать топор войны" и повесить военную форму на гвоздь.

"Для меня она не закончится. Ненависть к м*скалю - неизменна", - так "Медведь" ответил на вопрос, что для него будет завершением войны против России.

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Розлач также поделился, что профессию военного для него выбрала мама. "После 8-го класса... Не я решил (стать военным, - Ред.) - мама. Я был озорником, как-то пошутил и сказал, что хочу, как один из героев сериала "Бригада", - "все и сразу". Так я оказался в лицее (в черниговском военном лицее, - Ред.)", - рассказал "Медведь".

Воин добавил, что в лицее прыгнул с парашютом, ему понравился полученный адреналин, и он решил стать десантником - поступил в Одесскую военную академию на факультет аэромобильных войск. Командир отметил, что совершил 57 прыжков с парашютом, и крайний был в 2013 году:

"...я боюсь высоты (смеется, - Ред.). Но я преодолеваю свой страх. Я его 57 раз переборол! Но, если же будет выбор, прыгать или не прыгать - я бы не прыгал (улыбается, - Ред.)".

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Ранее командир легендарного батальона К2 Кирилл Верес высказал мнение, что победа в войне против россиян наступит тогда, когда украинские защитники перестанут гибнуть.

Стоит отметить, что украинская власть уже разработала план победы над Россией, документ презентовали западным партнерам. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 12 октября сообщил, что украинцам этот план раскроют в ближайшие дни.

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