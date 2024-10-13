Герой Украины подчеркнул, что не пойдет на сделку с совестью, давая команду бойцам идти на верную смерть.

Победа в войне с РФ наступит тогда, когда украинские воины перестанут гибнуть.

Об этом сказал Герой Украины, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и командир легендарного батальона К2 Кирилл Верес в интервью "24 Каналу".

Он отметил, что это будет победой для него как для командира огромного батальона, человека, который может мечтать, иметь эмоции. "Я не бездушный черт. Для меня будет победа, когда подразделение под моим руководством перестанет погибать. Ну есть какие-то рамки, пока мы можем отойти. Кто считает, что победа до крайнего м*скаля - огонь. Кто считает, что до крайнего нашего - огонь, но без меня, я не буду играть в эту игру", - сказал собеседник.

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Он добавил, что также имеет право на жизнь:

"Я также хочу, чтобы мои люди были живы. Я могу играть в любые игры, но, играя в чью-то игру, условно говоря, я начну терять свой личный состав. Я не хочу этого делать. А сейчас я его теряю очень много".

При этом Верес отметил, что не пойдет на сделку с совестью, потому что бойцы для него, как его дети. "Потому что получается, что здесь я называю их - мои дети, а потом говорю: "Идите на штурм и все умрите". И не могу я такого сказать", - заявил командир.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил вчера, 12 октября, что план победы, который президент Владимир Зеленский представил лидерам стран-партнеров, в ближайшие дни раскроют для украинцев.

Он отметил, что основные акценты уже понятны, а "математические детали" по пунктам этого плана будут известны только людям, которые принимают решения в странах-партнерах, поскольку от них зависит реализация этого плана. По его словам, Зеленский добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения России к переговорам, почему она важна.

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