В то же время для отправки вооружения необходимо решение немецкого правительства.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов передать Украине первые БМП Marder. В то же время для этого необходимо соответствующее решение правительства.

Об этом руководитель компании Армин Паппергер сообщил в интервью Süddeutsche Zeitung.

"Мы могли бы предоставить в общей сложности 100 Marder в среднесрочной перспективе, первые были бы готовы за три недели. Мы ждем решения федерального правительства... Но сейчас достаточно стран, которые хотят эти транспортные средства, не только Украина", - заявил Паппергер.

Колебания Германии в помощи Украине: главное

Немецкая компания Rheinmetall Landsysteme обратилась в федеральное правительство с запросом о разрешении на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

21 апреля стало известно, что по указанию Олафа Шольца Минобороны Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине. В частности, из него исчезли танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким образом, список, поданный Украиной Германии с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российскими оккупантами, сократился с 48 до 24 страниц.

За отказ поставлять Украине тяжелое вооружение Олафу Шольцу может грозить отставка. В частности, недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, а оппозиция уже на следующей неделе может запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.

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