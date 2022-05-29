Правительство Германии свело военную поддержку Украины к минимуму за последние девять недель, пишут немецкие СМИ.

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что если Путин и его армия добьется успеха в Украине, совершенно ясно, кого в этом обвинят – Берлин.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Твиттере.

Ишингер призвал власти Германии к пересмотру нынешнего подхода к военной поддержке Украины.

"Это [победа России] чрезвычайно опасно для роли Германии. Мы не должны допустить, чтобы это произошло – ни с Украиной, ни со всей центральной Европой", – отметил он.

Что предшествовало

Накануне немецкие СМИ сообщали, что за последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины. Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства.

По данным журналистов, канцлер Олаф Шольц отказывается поставлять Украине тяжелое вооружение вроде танков и бронетранспортеров, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал позицию Германии по поставкам вооружения Украине. Он убежден, что четкое "немецкое лидерство" изменили бы всю динамику в Украине.

В то же время вице-канцлер Роберт Хабек опроверг информацию СМИ о вялой позиции страны по военной помощи Украине в противостоянии с Россией. Он заявил, что "прямо сейчас украинских солдат учат пользоваться немецкими гаубицами Panzerhaubitze 2000".

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