Там опасаются, что Украина "на эйфории" от побед на фронте может использовать их для наступления на РФ.

Немецкое правительство отказывается передавать Украине свои танки, в том числе из-за опасений, что эта военная техника может оказаться на территории РФ.

Об этом сообщает авторитетное издание Spiegel со ссылкой на источники, близкие к правительству ФРГ.

По их словам, Берлин беспокоится, что Украина "может стать самоуверенной", если одержит несколько больших побед на поле боя и "на эйфории" ворвется на территорию страны-агрессора.

Еще одна причина – "определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому."

При этом, как утверждают источники, Германия не готовится даже к гипотетической возможности поставки танков. Они сообщают, что по вопросу "танкового эмбарго" между США, Великобританией и Францией также неофициально существует "полное согласие".

По информации газеты Bild, Германия не делает все возможное для помощи Украине, чтобы не спровоцировать начало третьей мировой. По мнению министра максимальная помощь Германии Украине означала бы ее вступление в эту войну против РФ и угрожала бы эскалацией – вплоть до третьей мировой.

Ранее УНИАН уже писал, что за последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины. Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства.

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