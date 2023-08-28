Кроме того, агенты движения ведут разведку в городе.

Партизаны движения "АТЕШ" активно работают во временно оккупированном Луганске. Они объявили о ликвидации военных патрулей оккупантов.

Как сообщает "АТЕШ" в Telegram, агенты проводят разведку в оккупированном городе.

"Также нам удалось ликвидировать военные патрули, действующие в Луганске. Некоторых военных россияне так и не нашли. Военные из 2 АК ("ЛНР") и других воинских подразделений вступают в наши ряды, как и гражданское население. Они осознали свои ошибки и не хотят быть причастными к "русскому миру", - отметили партизаны.

Видео дня

Последние новости из Луганска

Россияне чувствуют себя безопасно в Луганске, но ВСУ достают их. 16 июля в Луганске был "прилет" в поселке Юбилейный на территории шахты "Мащинская", где находились силы российских захватчиков.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины написали, что в Юбилейном украинские воины попали во вражеский склад, на территории которого было ракетное вооружение.

Стоит отметить, что Луганск находится под контролем противников Украины с 2014 года. Против оккупации украинской земли выступил почти весь мир.

Вас также могут заинтересовать новости: