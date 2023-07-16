В Вооруженных силах Украины фактически подтвердили воскресные "прилеты" по оккупационным объектам на временно оккупированной части Луганской области.
Как сообщает Стратегическое командование ВСУ, речь идет об ударах по складу с ракетным вооружением по временно оккупированному Юбилейному, что на Луганщине.
"Фото и видео поражения Силами обороны Украины состава ракетного вооружения во временно оккупированном Юбилейном, что на Луганщине", - говорится в сообщении.
На кадрах видна и слышна мощная детонация ракетного оброения россиян, хранившаяся на разгромленном складе. Россия пока не комментирует атаку.
Воскресные "прилеты" на Луганщине
Как сообщал УНИАН, в сети появилась информация о мощных "прилетах" по окрестностям Луганска. По предварительным данным, прилетело на территорию шахты "Мащинская", которая находится в поселке Юбилейный.
Журналист Денис Казанский сообщил, что там якобы находились силы противника.