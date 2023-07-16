На этом объекте российские захватчики хранили ракетное вооружение.

В Вооруженных силах Украины фактически подтвердили воскресные "прилеты" по оккупационным объектам на временно оккупированной части Луганской области.

Как сообщает Стратегическое командование ВСУ, речь идет об ударах по складу с ракетным вооружением по временно оккупированному Юбилейному, что на Луганщине.

"Фото и видео поражения Силами обороны Украины состава ракетного вооружения во временно оккупированном Юбилейном, что на Луганщине", - говорится в сообщении.

На кадрах видна и слышна мощная детонация ракетного оброения россиян, хранившаяся на разгромленном складе. Россия пока не комментирует атаку.

Воскресные "прилеты" на Луганщине

Как сообщал УНИАН, в сети появилась информация о мощных "прилетах" по окрестностям Луганска. По предварительным данным, прилетело на территорию шахты "Мащинская", которая находится в поселке Юбилейный.

Журналист Денис Казанский сообщил, что там якобы находились силы противника.

Вас также могут заинтересовать новости: