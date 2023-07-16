Взрыв в Луганске прогремел на территории, на которой были вражеские силы, поделился журналист.

В украинском городе Луганск, временно оккупированном пророссийскими боевиками "ЛНР", есть мощный "прилет".

Прилетело на территорию шахты "Мащинская", которая находится в поселке Юбилейный, сообщил в воскресенье, 16 июля, журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

По его сведениям, там находились силы противника.

"Похоже, в скором времени нас ожидает очередной поток скорбных сообщений о безвременной демобилизации очередной партии российских офицеров", - добавил автор.

Стоит отметить, что пророссийские боевики оккупировали Луганск в 2014 году и превратили в "столицу" так называемой "ЛНР". Оккупацию украинского города не признал почти весь мир. РФ наказана за поддержку боевиков - санкции ввели очень много государств, в том числе США и страны-члены Евросоюза.

Война в Украине сейчас продолжается - что стоит знать

Киев после полномасштабного вторжения РФ в Украину решил силой освободить все свои земли, в том числе оккупированную часть Донбасса. Контрнаступление Украины 2023 уже стартовало, наши воины освободили ряд населенных пунктов, в частности, и на востоке государства.

Утром 16 июля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противники главные свои усилия сосредоточили на Лиманском, Купянском, Авдеевском, Марьинском и Бахмутскому направлениях. За сутки на этих направлениях было почти 40 боев.

Россия несет очень серьезные потери. Стоит отметить, что общие потери врага на 16 июля 2023 года составляют приблизительно 237 680 оккупантов.

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