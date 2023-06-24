Противник на двух направлениях обороняется, отметили в Генштабе.

Российские захватчики напрасно проводили наступательные операции на трех направлениях - Лиманском, Авдеевском и Марьинском.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в субботу утром, 24 июня, в Facebook. "Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 28 боевых столкновений", - говорится в сводке.

На Лиманском направлении российские оккупанты совершили бесполезные наступательные действия в направлениях Веселого и южнее Дубравы. На Авдеевском направлении враги проводили бесполезные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, но успеха не имел.

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На Шахтерском направлении враг совершил бесполезные наступательные действия в направлениях Угледара и Золотой Нивы. Кроме того, враг пытался восстановить утраченное положение возле Макаровки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать

Утром 23 июня Генштаб ВСУ сообщал, что враг атаковал наших защитников на четырех направлениях - Авдеевском, Лиманском, Марьинском и Купянском. По его данным, на востоке украинского государства за прошедшие сутки было 30 боев.

Также сообщалось, что воины наступали на юге Украины - на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Стоит отметить, что враг несет серьезные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 223 330 человек.

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