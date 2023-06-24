Противник, в частности, за сутки потерял четыре средства ПВО.

Потери россиян в Украине за минувшие сутки увеличились почти 600 человек, также уничтожено, в частности, 30 вражеских артиллерийских систем, 7 танков и 6 боевых бронированных машин.

Общие потери противника в живой силе теперь составляют примерно 223 910 человек (+580 за сутки), об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook, опубликованном в субботу утром, 24 июня.

По его данным, также в течение суток ликвидировали 4 вражеских средства противовоздушной обороны, 2 реактивные системы залпового огня, 1 вертолет, 14 крылатых ракет, 13 дронов оперативно-тактического уровня, 3 единицы спецтехники, а также 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

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По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне тщетно пытались наступать на трех направлениях - Авдеевском, Марьинском и Лиманском. Утром 23 июня в Генштабе отмечали, что противники 22 числа зря наступали на четырех направлениях - Лиманском, Авдеевском, Купянском и Марьинском.

На Донбассе за двое суток произошло более 50 боев. Противники несут огромные потери. Общие потери России в Украине на 23 июня составили примерно 223 330 противников.

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